«Я спираюся виключно на розвіддані». Голова Житомирської ОВА оцінив загрозу з боку Білорусі

Віталій Бунечко: «Ми також тримаємо руку на пульсі, чітко розуміємо, що там відбувається»

На Житомирщині повністю завершилися фортифікаційні роботи, які почалися в кінці 2023 року. Тому область повністю готова до будь-яких викликів з боку Білорусі. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Ми повністю завершили фортифікаційні роботи, але, коли я говорив про 99%, то мав на увазі ті роботи, які почали в кінці 2023 року і завершили до кінця літа 2024-го. І коли керівник (Олександр Лукашенко, – «Главком») суміжної держави казав, що їхні війська сюди не підуть, бо тут дуже багато військових, він чудово знав розвіддані стосовно ситуації на кордоні. Ми також тримаємо руку на пульсі, чітко розуміємо, що там відбувається», – сказав Віталій Бунечко.

Очільник ОВА зауважив, що регулярно перебував на кордоні під час будівництва фортифікацій разом зі своїми заступниками, кожен з яких відповідав за свій сегмент. Він додав, що будівництво оборонних споруджень не припинилося навіть тоді, коли ворог окупував частину Житомирщини.

«І зараз ми в процесі передачі всього цього військовим. Робота не зупинялися з 2022 року, коли ворог зайшов і окупував дев’ять населених пунктів на Житомирщині не через кордон області з Білоруссю, а через Чорнобильську зону. Наразі фортифікації побудовані вже виключно за військовими канонами, але ми від початку вторгнення рили окопи, рови, будували взводні і ротні опорні пункти так, як самі це бачили, не будучи військовими інженерами», – розповів голова ОВА.

Віталій Бунечко зауважив, що взводні опорні пункти, які ОВА самостійно визначила для будівництва, не доводиться переробляти, адже вони відповідають «військовим канонам». За його словами, кордон на Житомирщині повністю готовий до будь-яких викликів з боку Білорусі.

«Дуже приємно, що фактично ті взводні опорні пункти, які ми самі визначили для будівництва, потім були підтверджені військовим керівництвом. Тому хочу ще раз повторити: кордон на Житомирщині «зашитий» повністю, і ми готові до будь-яких викликів з боку Білорусі. Ситуація повністю контрольована і на сьогодні загрози прямого вторгнення, принаймні, на кордоні Житомирщини, немає», – наголосив чиновник.

Бунечко додав, що спирається лише на розвіддані, а не на загрозливі заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка: «Я спираюся виключно на розвіддані, а не на «білий шум». І дуже чітко відслідковую повідомлення із засобів масової інформації і відразу перевіряю їх через спецслужби та військове командування. Коли з боку Білорусі кажуть про початок навчань, я вже розумію, які сили та засоби в тому задіяні. Коли там лякають, що зібрали мільйон військових, я розумію, що тих півтора землекопа, які беруть участь в навчаннях, зараз для нас не є загрозою».

Раніше, голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що попри те, що колишній мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження, ситуація у місті залишається контрольованою.