Імпорт електроенергії: Україна веде переговори про збільшення потужності

Колісник зазначив, що енергетики зараз зосереджені на проведенні ремонтної кампанії, щоб повернути в систему ті генеруючі потужності, які можливо відновити

Україна веде переговори із європейськими операторами системи передачі про збільшення потужності для імпорту електроенергії із 1,7 ГВт до 2,2 ГВт. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі марафону «Єдині новини».

«На сьогодні технічно можливо імпортувати 1,7 ГВт. Наразі відбуваються перемовини щодо збільшення цієї цифри до 2,2 ГВт встановленої потужності», - сказав Колісник.

Він зазначив, що енергетики зараз зосереджені на проведенні ремонтної кампанії, щоб повернути в систему ті генеруючі потужності, які можливо відновити.

Колісник також закликав споживачів економно використовувати електроенергію. «Через спеку є збільшення споживання, особливо у години пікового навантаження. Це відчутно», - сказав заступник міністра.

Він наголосив, що ощадливе використання електроенергії допомагає енергетикам збалансувати енергосистему та зменшити тривалість відключень.

Як повідомлялося, на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно чотири фактори, зокрема, обстріли, спека, відсутність можливості у європейських країн ділитися з Україною електроенергією та ремонтна кампанія.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.