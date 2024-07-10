Спека подекуди сягне 40°: прогноз погоди на 10 липня

Температура вдень по Україні коливатиметься від +29° до +40°

На Миколаївщині та Херсонщині сьогодні буде найспекотніше

У середу 10 липня на українців чекає суха спекотна погода, а місцями нетривалий дощ із грозю. Температура повітря вдень по Україні коливатиметься від +29° до +40°. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні – суха спекотна погода, лише вдень на Закарпатті та у північно-східній частині місцями очікується короткочасний дощ і гроза.

Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі становитиме 20-25°, вдень вдарить сильна спека 35-39°. А на Миколаївщині та Херсонщині місцями очікується надзвичайна спека 40°. На решті території вночі буде 17-22°, вдень прогріється до 29-34°.

Прогноз погоди на 10 липня інфографіка: Укргідрометцентр

На Київщині сьогодні також прогнозується суха спекотна погода. Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 17-22° вночі та 29-34° вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 20° вночі та 31-33° вдень.