Укргідрометцентр пояснив, як бойові дії впливають на зміни клімату

Речниця Укргідрометцентру заявила, що локальні прояви бойових дій не можуть мати надто великого впливу на погоду

Український інститут гідрометеорології має декілька досліджень щодо впливу війни на кліматичні зміни

Бойові дії в Україні, можливо, можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови, однак наразі цей вплив оцінюється не надто високо. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами Птухи, локальні прояви не можуть мати надто великого впливу на потужні синоптичні процеси.

«В Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в цьому напрямку – вплив бойових дій на певні погодні чинники – такий зв’язок, звичайно, досліджується. Але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, дуже складно, особливо нам як оперативним синоптикам. Трохи інші масштаби, тобто ці глобальні масштаби переміщення повітряних мас, це дуже потужні синоптичні процеси, і локальні прояви настільки сильно на них не можуть впливати. Звичайно, певний внесок можуть зробити, але глобально змінити і казати, що це одна з причин – ні», – пояснила вона.

Нагадаємо, аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату

Україна потерпає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.