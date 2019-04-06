В день проведення дебатів на «Олімпійському» заплановано книжковий ярмарок



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НСК «Олімпійський»

Організатори наголошують, що 19 квітня на НСК «Олімпійський» заплановані «книжкові дебати»

В день проведення дебатів між кандидатами у президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським 19 квітня на стадіоні НСК «Олімпійський» має пройти книжковий ярмарок.

Про це повідомляє у Facebook Київський міжнародний книжковий ярмарок «Медвін: Книжковий світ».

Організатори повідомили, що їм не надходило жодних заявок щодо проведення інших заходів, або про скасування ярмарки.

«Ми займаємось своєю справою та готуємо нашу з Вами книжкову зустріч. Яка має відбутись 19-21 квітня на НСК «Олімпійський». Ніяких офіційних заявок на проведення інших подій на НСК «Олімпійський» не поступало. Ніяких відмов не поступало нам», - йдеться у повідомленні.

Організатори наголошують, що 19 квітня на НСК «Олімпійський» заплановані «книжкові дебати».

Нагадаємо, голова Суспільного мовника Зураб Аласанія 5 квітня провів зустріч із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка, зустріч із штабом Володимира Зеленського запланована на 8 квітня.

На «Суспільному» пообіцяли «м’ясорубку» на дебатах кандидатів у президенти.

Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.