  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Huawei продає бренд смартфонів Honor

    • Розсилка
    Huawei продає бренд смартфонів Honor - Huawei продає бренд смартфонів Honor
    Huawei продає бренд смартфонів Honor

    Huawei вирішила продати всі активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology

    Китайська телекомунікаційна корпорація Huawei оголосила про продаж частини свого бізнесу з виробництва смартфонів під брендом Honor.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Уточнюється, що Huawei вирішила продати всі активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology.

    Причиною стала «постійна недоступність технічних компонентів», необхідних для виробництва мобільних пристроїв.

    Мінторг Сполучених Штатів в 2019 році вніс Huawei в чорний список, посилаючись на загрозу національній безпеці, що серйозно обмежило можливості фірми закуповувати високотехнологічне обладнання в США.

    У серпні 2020 року американська влада обмежила доступ 38 дочірнім компаніям Huawei до продукції, виробленої з використанням американських технологій та програмного забезпечення.

    Теги: США телефон смартфон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies