Huawei продає бренд смартфонів Honor

Huawei вирішила продати всі активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology

Китайська телекомунікаційна корпорація Huawei оголосила про продаж частини свого бізнесу з виробництва смартфонів під брендом Honor.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Уточнюється, що Huawei вирішила продати всі активи Honor компанії Shenzhen Zhixin New Information Technology.

Причиною стала «постійна недоступність технічних компонентів», необхідних для виробництва мобільних пристроїв.

Мінторг Сполучених Штатів в 2019 році вніс Huawei в чорний список, посилаючись на загрозу національній безпеці, що серйозно обмежило можливості фірми закуповувати високотехнологічне обладнання в США.

У серпні 2020 року американська влада обмежила доступ 38 дочірнім компаніям Huawei до продукції, виробленої з використанням американських технологій та програмного забезпечення.