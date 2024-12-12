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Розвідка «привітала» росіян з днем конституції банером на сайті Держдуми

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка «привітала» росіян з днем конституції банером на сайті Держдуми
Атаку фахівці ГУР приурочили до «Дня Конституції» – офіційного державного свята окупантів, яке відзначається 12 грудня
фото з відкритих джерел

Також постраждали ресурси Конституційного суду та Нижегородського обласного суду РФ, помітили навіть російські пропагандисти

12 грудня кіберфахівці Головного управління розвідки встановили повний контроль над веб-серверами офіційних урядових порталів Росії. Про успішну операцію повідомив співрозмовник Liga.net у розвідці.

Йдеться про сайти Державної думи, Конституційного суду та офіційної веб-сторінки Нижегородського обласного суду РФ.

Атаку фахівці ГУР приурочили до «Дня Конституції» – офіційного державного свята окупантів, яке відзначається 12 грудня.

Спеціалісти вивісили на сайті Держдуми банер зі словами «Страны россия не существует», а сайт Конституційного суду РФ взагалі був заблокований та показував користувачам «помилку» під час спроби зайти на нього, зауважив співбесідник й надав відповідні скриншоти

Спеціалісти вивісили на сайті Держдуми банер зі словами «Страны Россия не существует»
Спеціалісти вивісили на сайті Держдуми банер зі словами «Страны Россия не существует»
скриншот: джерело Liga.net
Розвідка «привітала» росіян з днем конституції банером на сайті Держдуми фото 1
скриншот: джерело Liga.net
DDoS-атака на дані веб-ресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери
DDoS-атака на дані веб-ресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери
скриншот: джерело Liga.net

«DDoS-атака на дані веб-ресурси РФ повністю паралізувала їхню роботу та вивела з ладу сервери», – додав співрозмовник.

Успішну операцію ГУР підтвердили й пропагандисти країни-агресора – ті поширили на своїх ресурсах повідомлення від російського уряду про те, що «організована група хакерів завдала удару, вивела з ладу сервери сайтів, а також скомпрометувала важливі бази даних».

На момент публікації цієї новини сайт Держдуми РФ вже працював, сторінки Конституційного та Нижегородського судів не завантажувалися.

Нагадаємо, ураїнські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на окупованих територіях України. Як повідомив Стратком ЗСУ, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Замість перших сторінок сайту там розміщено зображення розірваного ланцюга. Ймовірно, таким чином кібери нагадали про свободу – цінність за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року.

«Главком» повідомляв: у жовтні українські кіберспеціалісти провели атаку на сервери 13 компаній РФ, які були помічені у сприянні агресії Росії проти України.

Крім того, українські хакери 11 листопада нагадали росіянам про другу річницю звільнення Херсона – зламали 14 сайтів російських компаній.

Раніше кіберфахівці ГУР здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму.

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Теги: кібератака россия ГУР свята розвідка Державна Дума

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