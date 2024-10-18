Хакери ГУР здійснили атаку на супутниковий звʼязок у Росії – джерело

За даними співрозмовників агентства, за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої у доступі до веб-сайтів і електронних ресурсів обʼєктів атаки

Повідомляється, що кіьератака зумовила нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». Про це Укрінформу повідомили джерела у ГУР МОУ.

«Також атаковано російську державну системи контролю руху морського транспорту. Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія «Fesco», підприємства «Росморпорт» та «Росморречпорт», – заявили джерела.

За даними співрозмовників агентства, за результатами DDOS-атаки відбулися системні збої у доступі до веб-сайтів і електронних ресурсів обʼєктів атаки. Було зумовлено нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для здійснення моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

У воєнній розвідці зазначили, що російським «ЗМІ» було наказано приховувати факт здійснення DDOS-атаки по вказаним вище цілям, що не дає можливість здійснити обʼєктивну оцінку нанесених економічних збитків на обʼєкти РФ.

Нагадаємо, сьогодні міжнародна хакерська група Head Mare узяла на себе відповідальність за злам веб-серверів російської компанії «НДІ «Ферріт Домен». Про це повідомляється на офіційному акаунті групи в мережі Х (колишня Twitter). Повідомляється, що підприємство займається будівництвом радіолокаційного обладнання для російських зенітно-ракетних комплексів, а також – виготовляє бортове обладнання для російських супутників. Хакери виклали у відкритий доступ документацію фірми та особисті дані Олександра Іванова, заступника генерального директора з режиму та безпеки «НДІ «Ферріт Домен».

Раніше повідомлялося, що українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram. Зазначається, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.