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Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У середині та наприкінці вересня Україна успішно використовувала БпЛА проти військових цілей у Росії

Масове виробництво безпілотників стало ключовою подією, що змінила характер війни Росії проти України. Про це повідомляє британське Міністерство оборони.

«Ключовою подією, яка змінила характер конфлікту, стало використання безпілотних літальних апаратів (БпЛА). З середини 2024 року кількість запусків дронів-камікадзе, ймовірно, дала Росії простір і час для відновлення свого флоту дальньої авіації і пов'язаних з ним запасів крилатих і балістичних ракет повітряного базування. Хоча Росія зберігає можливість використовувати ці засоби, кінцевим результатом є те, що картина протиповітряної оборони України стає дедалі більш напруженою, складною і важкою», – йдеться у звіті.

Розвідка зазначає, що в середині та наприкінці вересня Україна успішно використовувала БпЛА проти військових цілей у Росії.

«Загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих об'єктах являє собою найбільшу втрату боєприпасів, поставлених Росією і Північною Кореєю за час війни, зауважують у відомстві. Ці атаки ще раз підкреслюють нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БпЛА», – зауважують аналітики британської розвідки.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що до повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції. Однак після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку напали на Україну.

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Теги: британська розвідка розвідка війна росіяни росія Україна безпілотник

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