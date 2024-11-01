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Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну
Кадр із ролика, який хакери транслювали на російському ТБ. На ньому росіянка стоїть над труною, у якій лежить її загиблий на війні син
скірншот відео

Кіберактивісти закликали загарбників здаватися в полон за допомогою урядової програми «Хочу жить»

Хакери отримали доступ до мовлення низки російських телекомпаній. Приблизно 40 хвилин в етері транслювалася правда про війну в Україні та заклики до окупантів здаватися в полон. Про це повідомив проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Хочу жить».

«Кібердиверсантам вдалося змінити мережеву інфраструктуру IPTV, перенести ефірну мережу в ізольоване середовище без прямого доступу до інтернету та таким чином отримати контроль над мовленням кількох телеканалів. Серед інших, в результаті атаки хакери змогли отримати доступ до мовлення телекомпанії «Первоуральське ТБ», – йдеться в повідомленні.

Російські глядачі дивилися відео, яке об'єктивно зображує реалії війни в Україні. На одному ролику, зокрема, було продемонстровано нарізку кадрів загибелі російських окупантів завдяки влученню FPV-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою.

Інше відео закликало загарбників здаватися в полон за допомогою урядової програми «Хочу жить». Кіберактивісти утримували контроль над кремлівськими телеканалами щонайменше 40 хвилин – приблизно стільки часу відео показувалося в етері.

Нагадаємо, нещодавно фахівці Головного управління розвідки Міноборони України завдали кіберудару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». 

Того ж дня міжнародна хакерська група Head Mare узяла на себе відповідальність за злам веб-серверів російської компанії «НДІ «Ферріт Домен». Повідомлялося, що підприємство займається будівництвом радіолокаційного обладнання для російських зенітно-ракетних комплексів, а також – виготовляє бортове обладнання для російських супутників. Хакери виклали у відкритий доступ документацію фірми та особисті дані Олександра Іванова, заступника генерального директора з режиму та безпеки «НДІ «Ферріт Домен».

Раніше українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Зазначалося, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.

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Теги: телебачення кібератака війна хакер росіяни

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Телеком

Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну
Хакери зламали російські телеканали та 40 хвилин крутили відео про війну
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