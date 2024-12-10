Львів, Чернівці чи Ужгород? Де можна яскраво відсвяткувати Новий рік: ціни та програми

В Ужгороді можна цікаво та незабутньо провести новорічні свята

Через воєнний стан Львів відзначатиме новорічні свята без вуличних масових заходів

Чимало українців хочуть відсвяткувати Новий рік 2025 року в новому для себе місці. «Главком» розповість, де можна яскраво відзначити новорічну ніч та скільки це коштуватиме.

Львів

Одним із найкращих міст України, де можна відзначити новорічну ніч, є Львів. Тут можна провести час насичено, неординарно, насолодитись неповторною атмосферою та отримати приємні емоції.

Для туристів є чимало локацій, які цікаво буде відвідати: різні пам'ятки культури та неординарні музеї.

Вартість проживання

Вибір житла у Львові найрізноманітніший. Зняти помешкання для двох дорослих на новорічну ніч обійдеться від 810 грн до 9 404 грн. Система інтернет-бронювання житла пропонує 174 варіантів станом на 9 грудня.

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Святкові заходи

Через воєнний стан Львів відзначатиме новорічні свята без вуличних масових заходів. Однак відбудеться чимало цікавих подій, які зможуть відповідати місцеві та гості міста.

Перелік святкових заходів:

14-15 грудня, 12:00-20:00. Зимовий ярмарок КРАМ в ЛНАМ, де представлять авторські вироби з металу, скла та дерева, а також кераміку, текстиль, живопис та графіку від студентів Львівської національної академії мистецтв. Адреса: вул. Снопківська, 47 (вхід через внутрішній дворик);

20 грудня,17:00. Відкриття різдвяної шопки, площа Ринок (біля входу у Ратушу);

24 грудня, 12:00. Встановлення Дідуха, площа Ангелів;

25 грудня – 12 січня. Різдвяний фестиваль «Велика коляда», храм Пресвятої Євхаристії, площа Музейна;

26-27 грудня. Велика Різдвяна екскурсія (локація поки що невідома);

27 грудня, 17.00. Вокально-хореографічна вистава «Різдвяна молитва», північна сторона площі Ринок;

27 грудня, 18.30, «Джерегеля. Коляда» – різдвяна вистава від Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, дворик Львівської Ратуші (площа Ринок 1);

28 грудня, 11.00. Скорботна коляда, поля Почесних Поховань, вул. Мечнікова 33;

30 грудня, 14.00. Хода Звіздарів «Спалах Різдвяних Звізд».

Карту різдвяних локацій можна переглянути за посиланням.

Ужгород

Любителі гір та природи можуть відзначити Новий рік 2025 року в Ужгороді, який є обласним центром Закарпатської області. Тут можна насолодитися неймовірними краєвидами, автентичним колоритом та смачною їжею.

Вартість помешкань

В Ужгороді вартість винаймання помешкання на новорічну ніч за двох складає від 948 грн до 4 095 грн. Станом на 9 грудня в системі інтернет-бронювання житла доступно 40 варіантів.

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Святкові заходи

Поки що міська рада Ужгорода не публікувала програму заходів на новорічні свята, тому невідомо, чи можна буде відвідати якісь події.

Однак у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі доступно багато вистав на новорічну тематику. Також 20 грудня місцеві та гості Ужгорода зможуть відвідати концерт народного артиста України Степана Гіги.

Кам'янець-Подільський

Кам’янець-Подільський є одним із найпопулярніших міст України під час свят. Тут можна відпочити бюджетно та яскраво.

Місто пропонує відвідати славнозвісну фортецю, оглянути ратушу, кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла, замковий міст і Смотрицький каньйон.

Вартість житла

У Кам'янець-Подільському зняти житло на новорічну ніч можна за суму від 527 грн до 2 720 грн за двох. Однак станом на 9 грудня для винаймання помешкань у ніч з 31 грудня на 1 січня доступно лише 28 варіантів. Тому, якщо ви хочете відсвяткувати Новий рік саме у цьому місті, то варто поквапитися із вибором апартаментів.

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Святкові заходи

Невідомо, чи місцева влада організовуватиме святкові заходи на Новий рік 2025 року. Однак туристи можуть самостійно створити для себе новорічну атмосферу: відвідати місцеві історичні пам'ятки чи поїхати в Хотинську фортецю, яка зовсім поряд.

Чернівці

Ще одним місто, де можна яскраво відсвяткувати Новий рік 2025 є Чернівці. Воно славиться смачною їжею та історичними пам'ятками. Також Чернівці створюють особливу атмосферу для туристів.

Вартість помешкання

У Чернівцях вартість житла на новорічну ніч складає від 740 до 6 тис. за двох. Система інтернет-бронювання житла станом на 9 грудня пропонує 51 помешкань.

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Святкові заходи

Після дворічної паузи у Чернівцях встановили новорічну ялинку. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство.

«У центральному парку Шевченка та в парку Жовтневому також встановлять новорічні дерева. У центральному парку використають штучне дерево, а в Жовтневому, ймовірно, облаштують живе. У парку Шевченка готують й святкову програму для дітей», – зазначало видання.

Яремче

Яремче є ще одним популярним місцем для святкування новорічної ночі. Тут можна насолодитися не лише зимовою казкою, а й взяти участь у місцевих народних гуляннях.

Вартість житла

В Яремче вартість винаймання помешкання на новорічну ніч за двох складає від 3 600 грн до 8 тис. грн. Станом на 9 грудня для винаймання помешкань у ніч з 31 грудня на 1 січня доступно лише вісім варіантів. Тому варто поспішити, щоб зняти житло на Новий рік у Яремче.

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Святкові заходи

У Яремче на новорічні свята туристи можуть почути старовинні колядки та щедрівки. Тут також можна посмакувати українськими стравами: баношем, бограчем, дерунами, гуцульськими салатами та юшкою з білих грибів.

Любителі активного відпочинку можуть покататись на лижах чи сноуборді в урочищі Багровець, де прокладено дві траси завдовжки 200 і 250 м. Вони призначені для новачків, однак недалеко від Яремча розташований відомий гірськолижний курорт Буковель.

Нагадаємо, що попри всі виклики, українці продовжують подорожувати, обираючи як бюджетні, так і дорожчі напрямки для відпочинку. Українські експерти у сфері туризму розповіли про найпопулярніші напрямки для відпочинку взимку, середню вартість поїздок та зміни в цінах за останній рік.

Як повідомлялося, Буковель є одним із найдорожчих гірськолижних курортів України, однак багато туристів хочуть відсвяткувати Новий рік 2025 року саме тут. «Главком» розповів, скільки коштує провести новорічну ніч у місцевих готелях та які розваги доступні для туристів.