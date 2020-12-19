Хворі на Covid-19 позбавлені належної допомоги в Криму – МЗС

Попри пандемію окупаційна влада півострова продовжує репресивну політику

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час Інтерактивного діалогу щодо України, проведеного Радою ООН з прав людини, наголосила, що, попри пандемію, російська окупаційна влада продовжує репресивну кампанію на півострові, насамперед проти кримських татар. Інтерактивний діалог відбувся 18 грудня, він був присвячений питанню впливу пандемії Covid-19 на забезпечення прав людини в Україні.

Як повідомляється на сайті МЗС, Еміне Джапарова зазначила, що політичні в’язні, а також особи із симптомами Covid-19, позбавлені належної медичної допомоги в Криму. Вона привернула окрему увагу до ситуації з Теймуром Абдуллаєвим, який, попри коронавірусну хворобу, був переведений в штрафний ізолятор. Дипломатка наголосила, що, незважаючи на вимоги Четвертої Женевської конвенції, Росія не вживає заходів для стримування пандемії, поводить масові заходи військового характеру, включаючи незаконний призов, а реальні цифри випадків захворювання та смерті приховуються.

Росія також жорстко обмежила пересування між півостровом та материковою Україною, що негативно позначається на демографічній ситуації на півострові та освітніх правах кримської молоді.

Еміне Джапарова відзначила, що, створюючи перепони для надання міжнародної гуманітарної допомоги місцевому населенню на Донбасі, Росія на постійній основі здійснює постачання озброєнь так званими «гуманітарними конвоями».

Перша заступниця міністра поінфомовала про ініціативи, які Україна висуває з метою зміцнення безпеки та поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі, що, однак, блокуються Росією. Зокрема, обмежень зазнає Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Еміне Джапарова подякувала державам, які підтримали 16 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 75/192 «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна» та запросила приєднатися до Кримської платформи. Дипломатка такж привітала висновок Прокурора Міжнародного кримінального суду про те, що МКС має юрисдикцію розглянути справу щодо ситуації в Україні по суті і готовий розпочати розслідування.