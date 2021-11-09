На Чернігівщині суддя «погоріла» на хабарі у пів мільйона

Зловмисниця вимагала гроші за винесення рішення на користь позивача

Суддю затримали на гарячому, під час отримання грошей

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на отриманні хабаря понад пів мільйона гривень. Вона вимагала гроші за винесення «правильного рішення» на користь позивача. Про це повідомляє пресцентр Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суддю затримали ввечері 9 листопада при отриманні другої частини хабаря в розмірі 13 тисяч доларів (близько 338 тисяч гривень). Перший транш неправомірної вигоди – 7 тисяч доларів (близько 182 тисяч гривень) – вона отримала раніше.

У САП зазначили, що суддя вимагала гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або витяг неправомірної вигоди службовою особою).

Судді загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом трьох років та конфіскація майна.

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