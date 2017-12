Імператор Японії святкує свій 84 день народження

Під час святкування в імператорському палаці зібралася рекордна кількість людей

Імператор Японії Акіхіто в суботу, 23 грудня, святкує свій 84 день народження. Його промова на національному святі в імператорському палаці зібрала рекордну кількість людей. Усі вони прийшли віддати шану монархові, який анонсував зречення престолу, передає агенція новин Reuters.

Управління Імператорського двору Японії повідомило, що зранку до палацу прийшли майже 46 тисяч людей, що стало рекордом за 29-річне правління Акіхіто.

«Цього дня, як підступають холоди, думками я з тими, хто постраждав від тайфунів та сильних дощів, а також жертв Великого тохокуського землетрусу», - нагадав імператор про катаклізм 2011 року, через який загинули тисячі людей, десятки тисяч стали вимушеними переселенцями.

