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У Каліфорнії вогонь знищив «єдиний у світі» музей кроликів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Каліфорнії вогонь знищив «єдиний у світі» музей кроликів
Від колишнього музею лишилось лише згарище
фото: Chris Pizzello

CBS News: у США згорів музей кроликів із 50 тисячами експонатів

Через пожежу, що вирує на півдні Каліфорнії, в районі Алтадіна округу Лос-Анджелес вщент згорів музей кроликів. Про це повідомляє телеканал CBS News. У музеї було виставлено близько 50 тис. експонатів, він позиціонувався як «єдиний у світі».

«Музей кроликів, у якому було виставлено близько 50 тис. предметів, і який позиціонувався як «єдиний у світі музей про все, що пов'язано з кроликами», був однією з багатьох будівель, знищених потужною пожежею», – йдеться у повідомленні.

Співвласник Стів Любанскі зізнався, що збирав «кролячу» колекцію майже 40 років. Вогонь знищив більшу частину експонатів, але Любанскі зміг врятувати вихованців та деякі предмети. Музей «все одно існуватиме», наголосив він.

Лісові пожежі почалися у Південній Каліфорнії 7 січня. У престижному районі Пасіфік-Палісейдс, де розташовані котеджі багатьох знаменитостей, згоріло близько тисячі особняків. Згідно з останніми даними, кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії збільшилася до 10.

До слова, масштабні лісові пожежі у Південній Каліфорнії змусили десятки тисяч мешканців залишили свої домівки. Серед них – близько 50 зірок кіно та телебачення. 

Утім є і позитивні історії. Так, величезну черепаху було врятовано під час пожеж у Лос-Анджелесі. Гігантську 80-кілограмову черепаху та зірку соцмережі TikTok на прізвисько TipToe було передано її власниці.

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Теги: музеї музей США пожежа

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