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Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Танкер «тіньового флоту» РФ, завантажений нафтою, дрейфує біля берегів Німеччини
Танкеру Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського «тіньового флоту»
фото: Bild

На борту танкера перебуває близько 99 тисяч тонн нафти

Танкер, що втратив управління, дрейфує на північ від острова Рюген у Балтійському морі. За даними Морської аварійно-рятувальної служби, яка працює на місці пригоди, на борту танкера перебуває близько 99 тисяч тонн нафти. Про це повідомляє Bild.

Йдеться про танкер Eventin, який ходить під прапором Панами. Судно завдовжки 248 метрів завантажило нафту в російському порту Усть-Луга і вирушило в дорогу 6 січня. Кінцевим пунктом призначення було вказано порт Саїд у Єгипті.

Танкеру Eventin 18 років, і він є частиною так званого російського «тіньового флоту», за допомогою якого Росія обходить західні санкції, введені через війну в Україні.

Російський «тіньовий флот» налічує понад 100 танкерів та інших вантажних суден у поганому технічному стані. Вони курсують під прапорами інших країн Балтійським морем, а їх власники часто залишаються невідомими. 

Нагадаэмо, Велика Британія очолила процес відстеження російського «тіньового флоту» на Балтиці, який працюватиме за допомогою штучного інтелекту. На Балтиці розпочали роботу Об'єднані експедиційні сили (JEF), які відстежуватимуть російський тіньовий флот за рахунок роботи штучного інтелекту. Завдання нового органу у визначенні тіньового флоту Росії та подальше попередження балтійських держав про наближення цих небезпечних судів до критично важливої ​​інфраструктури – енергооб'єктів та телекомунікацій.

Раныше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки збираються запровадити додаткові обмеження проти Російської Федерації. Цього разу під санкції потраплять танкери, які перевозять російську нафту.

До слова, Дані Kpler показують, що у липні 2024 року 83% російської сирої нафти та 46% нафтопродуктів було відправлено тіньовими танкерами. При цьому лише 33% судів було застраховано відомими міжнародними страховиками. Як пише експерт з енергетики Антоніо Гарсія у статті для OilPrice, скорочення ролі основного світового флоту фундаментально підриває важелі цінового обмеження та глобальної торгівлі. Кількість суден тіньового флоту, що вирушають із вантажем із РФ, різко зросла.

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Теги: росія санкції Велика Британія Порту обмеження нафта нафтопродукти

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