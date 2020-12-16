Інавгурація Байдена: американців закликали залишитися вдома

Географія церемонії буде вкрай обмежена, а концепція наступного за нею параду буде переосмислена

Комітет з інавгурації обраного президента Джо Байдена звернувся до американців з проханням залишатися вдома в день церемонії, яка запланована на 20 січня.

Таким чином комітет оголосив про дотримання заходів щодо захисту громадської охорони здоров'я в умовах коронавірусу.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Повідомляється, що 20 січня Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії з дотриманням «суворих протоколів з охорони здоров'я і безпеки», далі піде інавгураційна мова Байдена.

Повідомляється, що географія церемонії буде вкрай обмежена, а концепція наступного за нею параду буде переосмислена.

«Пандемія продовжує мати значний вплив на здоров'я населення країни. Американці скрізь повинні робити свій внесок у уповільнення поширення вірусу: носити маски, залишатися вдома і обмежувати участь у зборах. Ми просимо американців брати участь в інавгураційних заходах, перебуваючи вдома, щоб захистити себе, свої сім'ї, друзів і суспільство в цілому», – заявив доктор Девід Кесслер, головний медичний радник комітету.

Залишається неясним, чи буде присутній на церемонії інавгурації Байдена чинний президент Дональд Трамп.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Колегія виборників складається з делегатів від кожного штату, їх кількість залежить від чисельності населення конкретного штату. Загальна кількість виборників складає 538.

Фактично, американці голосують за виборника, а не за президента, який потім від імені жителів штату буде голосувати за кандидата. У США негласно діє правило «переможець отримує все», коли всі голоси виборників штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів населення (50% плюс один голос).