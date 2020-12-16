Лікарі попросили американців не їсти сирий фарш

Лікарі попередили американців, що з сирим м'ясом в їх організм можуть потрапити хвороботворні бактерії

Департамент охорони здоров'я штату Вісконсін закликав місцевих жителів відмовитися від поїдання традиційних страв із сирого фаршу: так званих «тигрового м'яса», «тартара зі стейка» і «канібальських сендвічів».

Пост про це з'явився на офіційному сайті відомства.

Чиновники попросили жителів Вісконсіна відмовитися від святкової традиції їсти сирий яловичий фарш, так як через це з 1986 року в штаті сталося вісім спалахів кишкових інфекцій.

Лікарі попередили американців, що з сирим м'ясом в їх організм можуть потрапити хвороботворні бактерії: сальмонела, кишкова паличка, кампілобактерії і лістерії.

Автори звернення зазначили, що неважливо, де любителі сирого фаршу його купують, в будь-якому випадку його слід готувати при температурі не нижче 160 градусів за Цельсієм.

Представники департаменту охорони здоров'я додали, що в грудні 1994 року в лікарні потрапили більше 150 чоловік, що з'їли страви з сирої яловичини.

Звернення чиновників викликало у деяких жителів штату нерозуміння.

«Ні. Як би я не поважав департамент охорони здоров'я, я їм фарш з шести років. І я не перестану. І це не «святкова їжа», це «їжа, яку я хочу, і я буду їсти її в будь-який день», – написав у коментарях до посту в Facebook Тревор Ларен (Trevor LaRene). Його підтримав Річард Белл, який заявив, що вже більше 60 років їсть страви з сирого фаршу і не має наміру відмовлятися від сімейної традиції.