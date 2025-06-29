Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Гроссі зазначив, що Іран володіє необхідними технологіями та промисловими потужностями, аби швидко запустити центрифуги для збагачення урану
фото з відкритих джерел

Рафаель Гроссі: Іран має технологічні та промислові можливості

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану вже протягом кількох місяців, попри завдані США та Ізраїлем удари по кількох ядерних об’єктах країни. Про це він сказав в інтервʼю телеканалу CBS, інформує «Главком».

Гроссі зазначив, що Іран володіє необхідними технологіями та промисловими потужностями, аби швидко запустити центрифуги для збагачення урану – можливо, навіть раніше, ніж очікується. Він наголосив, що не може підтвердити повне знищення всіх іранських ядерних об’єктів.

«Ми не оцінюємо військову шкоду, але з погляду логіки можна сказати: так, збитки були серйозні, але не повні. Іран має технологічні та промислові можливості, тож якщо вони захочуть, то зможуть відновити програму», – підкреслив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ також зауважив, що наразі вкрай важливо відновити переговори та знайти технічне рішення щодо іранської ядерної програми. В іншому разі, за його словами, ця проблема обов’язково знову постане на порядку денному.

Раніше начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив колегам, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. За інформацією джерела The Times of Israel, Замір дійшов висновку, що ядерна програма Ірану «відкинулася на роки назад» через значні пошкодження ключових об'єктів та ліквідацію провідних вчених.

Читайте також:

Теги: Іран МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану
Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану
Вчора, 07:15
Пентагон відповів, чи мають Штати інформацію про іранську схованку запасів урану 
Пентагон відповів, чи мають Штати інформацію про іранську схованку запасів урану 
27 червня, 02:55
Іран заявляє про «перемогу та стримування» після відповіді на агресію
Іран заявив про перемогу над Ізраїлем
24 червня, 21:47
ХАМАС пообіцяв, що США та Ізраїль будуть притягнуті до відповідальності
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
22 червня, 07:43
За словами Гроссі, доки триває війна, запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим
МАГАТЕ та Росія дійшли згоди у питанні Запорізької АЕС
20 червня, 14:07
Робота «залізного купола» в Ізраїлі
«Залізний купол» став пропускати більше ракет – NBC
20 червня, 07:59
Трамп закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися
Трамп пригрозив Ірану та закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися
17 червня, 11:25
Іран завдає ракетних ударів по Ізраїлю
Іран – ворог для України, Ізраїль – партнер. Але...
16 червня, 08:24
Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня
Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня
13 червня, 21:19

Соціум

Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу
Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу
Європу накрила пекельна спека
Європу накрила пекельна спека
Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну
Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну
У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5
У Пакистані стався землетрус магнітудою 5,5
Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії: одна людина загинула
Гелікоптер впав на льодовику в Швейцарії: одна людина загинула

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
41K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
37K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
14K
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua