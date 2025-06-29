Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ

Рафаель Гроссі: Іран має технологічні та промислові можливості

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану вже протягом кількох місяців, попри завдані США та Ізраїлем удари по кількох ядерних об’єктах країни. Про це він сказав в інтервʼю телеканалу CBS, інформує «Главком».

Гроссі зазначив, що Іран володіє необхідними технологіями та промисловими потужностями, аби швидко запустити центрифуги для збагачення урану – можливо, навіть раніше, ніж очікується. Він наголосив, що не може підтвердити повне знищення всіх іранських ядерних об’єктів.

«Ми не оцінюємо військову шкоду, але з погляду логіки можна сказати: так, збитки були серйозні, але не повні. Іран має технологічні та промислові можливості, тож якщо вони захочуть, то зможуть відновити програму», – підкреслив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ також зауважив, що наразі вкрай важливо відновити переговори та знайти технічне рішення щодо іранської ядерної програми. В іншому разі, за його словами, ця проблема обов’язково знову постане на порядку денному.

Раніше начальник штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еяль Замір заявив колегам, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. За інформацією джерела The Times of Israel, Замір дійшов висновку, що ядерна програма Ірану «відкинулася на роки назад» через значні пошкодження ключових об'єктів та ліквідацію провідних вчених.