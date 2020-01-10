Іран запевняє, що не збивав український літак біля Тегерану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уламки українського лайнера біля Тегерану

«Як літак може бути збитий ракетою або снарядом», а потім пілот «спробує повернутися в аеропорт?», — парирують в Ірані

Глава управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде сумнівається в заявах про те, що Іран помилково збив літак МАУ поблизу Тегерана.

Про це повідомляє CNN.

«Якщо ракета або реактивний снаряд потраплять в літак, це буде вільним падінням», — сказав він.

За словами Абедзаде, після зльоту літак ще летів п’ять хвилин, а «пілот намагався повернутися в аеропорт, але йому це не вдалося».

«Як літак може бути збитий ракетою або снарядом», а потім пілот «спробує повернутися в аеропорт?», — сказав він.

Нагадаємо, у четвер ввечері прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо дав пресконференцію, де заявив, що український літак МАУ був збитий ракетою з боку Ірану.

Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану.

Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.