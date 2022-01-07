Іран заявив, що вже виплачує компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ

Влада Ірану запевняє, що виплати розпочалися ще два роки тому

Влада Ірану заявила, що країна почала виплачувати компенсації сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ під Тегераном два роки тому. Про це повідомляє France24.

«Міністерство транспорту (Ірану – ред.) зробило грошові перекази певній кількості сімей загиблих», – заявили в МЗС Ірану.

За словами віцепрезидента Управління цивільної авіації Ірану Араша Ходаї, сума у $150 тис. перерахована деяким сім'ям загиблих, а для інших процес виплати компенсації вже розпочався.

Він додав, що при цьому цей платіж «не порушує їхнє (родичів загиблих – ред.) право на позов до суду».

Нещодавно стало відомо, що Іран відмовився від переговорів із представниками Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 (збитий під Тегераном літак МАУ – ред.).

Нещодавно Міжнародна група звернулась до Ірану з пропозицією до 5 січня вступити у переговори щодо повного відшкодування шкоди за збиття пасажирського літака. Однак 27 грудня отримала відмову Ірану.

Попри зусилля Міжнародної групи вирішити це питання шляхом переговорів, два роки праці не дали результату, Іран продовжує уникати виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

Раніше суд у канадській провінції Онтаріо ухвалив стягнути з Ірану $107 млн доларів як компенсацію сім’ям шести загиблих під час аварії літака «Міжнародних українських авіаліній» у Тегерані в 2020 році.

Торік у травні суд Онтаріо визнав, що Іран здійснив теракт, атакувавши український літак в січні 2020 року. При цьому в Ірані таке рішення суду назвали безпідставним.

Нагадаємо, згідно з ультиматумом міжнародної групи, Іран повинен був до 5 січня 2022 року підтвердити свою участь у переговорах з Координаційною групою щодо відшкодування збитків за збитий літак МАУ. У разі відмови Тегерана, група готова розглянути інші способи вирішення питання.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.

Крім того, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

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