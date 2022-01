Працюємо пліч-о-пліч – Блінкен висловив підтримку Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську агресію щодо України. Про це йдеться у заяві Блінкена.

«Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішнього розмови з міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії», – заявив держсекретар США на сторінці у Twitter.

I reiterated unwavering U.S. support for Ukraine in my call with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba today. We are working hand-in-hand with Ukraine, @NATO Allies, and partners to deter further Russian aggression.