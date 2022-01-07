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    Працюємо пліч-о-пліч – Блінкен висловив підтримку Україні

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    Міністри вкотре обговорили ситуацію навколо України - Працюємо пліч-о-пліч – Блінкен висловив підтримку Україні
    Міністри вкотре обговорили ситуацію навколо України
    фото: ukrinform.ua

    Держсекретар США провів телефонні перемовини з очільником МЗС України

    Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю, 7 січня, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили російську агресію щодо України. Про це йдеться у заяві Блінкена.

    «Я ще раз підтвердив непохитну підтримку України під час сьогоднішнього розмови з міністром закордонних справ Кулебою. Ми працюємо пліч-о-пліч з Україною, союзниками по НАТО та партнерами, щоб стримувати подальшу агресію Росії», – заявив держсекретар США на сторінці у Twitter.

    Інші подробиці телефонної розмови очільників дипломатичних відомств України та США наразі невідомі.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії оборонним загрозам, включно з гіперзвуковими та космічними можливостями. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

    До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою».

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    Теги: МЗС США Twitter Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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    Працюємо пліч-о-пліч – Блінкен висловив підтримку Україні