Румунія вводить комендантську годину через коронавірус

Нові заходи будуть діяти з 9 листопада і триватимуть щонайменше 30 днів

Нові заходи будуть діяти з 9 листопада і триватимуть щонайменше 30 днів

За минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом

Уряд Румунії посилив карантинні обмеження через зростання захворюваності на Covid-19. Про це в п'ятницю, 6 листопада, повідомило інформагентство Reuters.

Нові заходи будуть діяти з 9 листопада і триватимуть щонайменше 30 днів. Вони передбачають закриття магазинів після 21:00 і комендантську годину з 23:00 до 5:00.

Також закриваються всі школи, громадяни будуть зобов'язані носити захисні маски на вулиці по всій країні.

За минулу добу в Румунії зафіксували 9 714 нових випадків коронавірусу, що є новим антирекордом. В реанімаціях перебувають близько 1000 пацієнтів.

Нагадаємо, що у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

Нагадаємо, що Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантину. Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.