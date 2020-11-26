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    У світі

    Уряд Словенії ще на два тижні продовжив жорсткий карантин

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    <p>У Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час</p> - Уряд Словенії ще на два тижні продовжив жорсткий карантин

    У Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час

    У Словенії через карантин не працює громадський транспорт

    Уряд Словенії ще на два тижні продовжив термін дії комплексу карантинних заходів у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом.

    Про це йдеться в повідомленні уряду Словенії в Twitter.

    Зазначається, що на тиждень продовжуються терміни дії рішення про переведення всіх учнів на дистанційне навчання.

    Також буде продовжено заборону на продаж товарів і надання послуг, що не належать до сегмента першої необхідності.

    Крім того, у Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час і заборона на пересування між муніципалітетами без вагомих причин.

    При цьому відразу на два тижні продовжуються терміни дії загального маскового режиму і заборони на роботу громадського транспорту на території Словенії.

    До слова, Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19.

    Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

    Також Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

    Теги: навчання Словенія карантин транспорт населення комендантська година
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