Уряд Словенії ще на два тижні продовжив жорсткий карантин

У Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час

У Словенії через карантин не працює громадський транспорт

Уряд Словенії ще на два тижні продовжив термін дії комплексу карантинних заходів у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні уряду Словенії в Twitter.

Зазначається, що на тиждень продовжуються терміни дії рішення про переведення всіх учнів на дистанційне навчання.

Також буде продовжено заборону на продаж товарів і надання послуг, що не належать до сегмента першої необхідності.

Крім того, у Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час і заборона на пересування між муніципалітетами без вагомих причин.

При цьому відразу на два тижні продовжуються терміни дії загального маскового режиму і заборони на роботу громадського транспорту на території Словенії.

До слова, Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19.

Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.

Також Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.