Уряд Словенії ще на два тижні продовжив жорсткий карантин
У Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час
У Словенії через карантин не працює громадський транспорт
Уряд Словенії ще на два тижні продовжив термін дії комплексу карантинних заходів у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом.
Про це йдеться в повідомленні уряду Словенії в Twitter.
Зазначається, що на тиждень продовжуються терміни дії рішення про переведення всіх учнів на дистанційне навчання.
Також буде продовжено заборону на продаж товарів і надання послуг, що не належать до сегмента першої необхідності.
Крім того, у Словенії продовжує діяти комендантська година в нічний час і заборона на пересування між муніципалітетами без вагомих причин.
При цьому відразу на два тижні продовжуються терміни дії загального маскового режиму і заборони на роботу громадського транспорту на території Словенії.
До слова, Фінляндія може посилити карантин через погіршення ситуації з Covid-19.
Нагадаємо, що Литва продовжила карантин до 17 грудня.
Також Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.
Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.