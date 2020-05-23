Влада Іспанії оголосила 10-денний траур за жертвами Covid-19



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Протягом десяти днів з 26 травня в Іспанії будуть приспущені державні прапори

Планується провести також масштабні жалобні заходи з вшанування пам'яті жертв коронавірусу під керівництвом короля Феліпе VI

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив в суботу, 23 травня, офіційний державний траур у пам'ять про численних жертв коронавірусу.

Починаючи з 26 травня по всій країні впродовж десяти днів приспустять прапори. Це найбільший за тривалістю державний траур в історії демократії в Іспанії, уточнив Санчес.

Іспанія, в якій натепер налічується майже 235 тисяч інфікованих і понад 28,6 тисячі загиблих, є однією з країн, що найбільше постраждали від пандемії коронавірусу в світі.

За словами Санчеса, планується провести також масштабні жалобні заходи з вшанування пам'яті жертв коронавірусу під керівництвом короля Феліпе VI.

Очікується, що ці заходи відбудуться наприкінці червня, коли сплине запроваджений раніше надзвичайний стан. 20 травня парламент Іспанії схвалив - уже вп'яте - подовження надзвичайного стану до 6 червня.

Нині уряд розглядає можливість подальшого подовження чинності цього періоду. Щодо плану виведення країни з локдауну, очікується, що цей розділений на чотири етапи пакет заходів завершиться наприкінці червня.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що уряд Іспанії розглядає можливість дозволити в'їзд на територію країни туристам з держав із порівняно сприятливою епідеміологічною ситуацією. При цьому влада розглядає створення так званих «безпечних коридорів» для мандрівників.

Раніше Іспанія відновила повітряне і водне сполучення з Італією. «Усім мандрівникам з Італії доведеться пройти двотижневий карантин перед тим, як потрапити до Іспанії», - йдеться у повідомленні і додається, що заборона на польоти та поромне сполучення була введена кілька місяців тому.

Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн. Також Португалія вже готова приймати туристів.