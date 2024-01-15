Переговори в Давосі стосовно формули миру: реакція Кремля

Світові лідери планують відвідати засідання Всесвітнього економічного форуму цього тижня в Давосі

Головною темою переговорів стане припинення війни в Україні

Переговори в Давосі щодо мирних пропозицій України «не матимуть результатів», бо Росія не бере участі в цих обговореннях. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков

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«Це просто розмова заради розмови… Без нашої участі будь-які дискусії позбавлені будь-яких перспектив на будь-який результат», – сказав він.

Світові лідери планують відвідати засідання Всесвітнього економічного форуму цього тижня в Давосі, головними темами переговорів, як очікують, буде припинення війн в Україні і Секторі Гази.

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Нагадаємо, 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки і політичних радників за участю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни і міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі – «розгляд 5 пунктів української формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни».

Зокрема, президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. Також у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров у Давосі заявив, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.