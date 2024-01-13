Жодної війни? Як маніпулює виборцями Дональд Трамп
Реалії постінформаційної цивілізації
Трамп на зустрічі з виборцями в Айові, організованій Фокс Ньюз, заявив, що за нього «не було воєн». «Я став президентом в 72... За мене не було жодних воєн».
***
Нагадаю, президентом Трамп став 2017-го і був ним до січня 2021-го.
- Тобто, всі 4 роки його президентства Росія вбивала українців на Донбасі. Тримала під анексією Крим, тероризуючи місцеве українське та татарське населення.
- Тривала інтервенція Росії в Сирії, США підключились від 2014 і залучені дотепер.
- Тривала операція проти Талібану та інших ісламістів в Афганістані (до серпня 2021).
- Спецоперація США у північно-західному Пакистані в рамках загальної війни проти тероризму завершилась 2018-го.
- Спецоперація в тому числі США в Сомалі як почалась 2007-го, так і триває дотепер.
- Міжнародна військова операція в Іраку 2014-2021 за участі США.
- Громадянська війна в Ємені від 2015 дотепер.
- Вторгнення США до Лівії 2015-2019 рр.
Тобто, вісім війн і крупних військових операцій, до яких було залучено в той чи інший спосіб США (хоча би як медіаторів – як з нами 2014-2022) в Трампа проходять по категорії «no wars», ніяких воєн. Доволі відверта... дезінформація, назвемо це так. Котру елементарно перевірити за 20 секунд.
З іншого боку, якість середнього американського виборця не сказати щоб була сильно краща за якість середнього українського виборця. В сенсі, ніхто нічого не перевірятиме і реально щиро підтримуватимуть Трампа як «президента без воєн, котрий моментально домовиться з Путіним і іншими та завершить всі війни».
Реалії постінформаційної цивілізації.
- Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й
- Байден звинуватив Трампа у спробі «вкрасти історію»
- «Емансипація Європи – найкраща страховка на випадок Трампа»
- Конкурент Трампа заявив, що виведе США з НАТО у разі перемоги на виборах
- Стала відома тема передвиборчої кампанії Байдена: неочікуваний акцент
Коментарі — 0