Жодної війни? Як маніпулює виборцями Дональд Трамп

Реалії постінформаційної цивілізації

Трамп на зустрічі з виборцями в Айові, організованій Фокс Ньюз, заявив, що за нього «не було воєн». «Я став президентом в 72... За мене не було жодних воєн».

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Нагадаю, президентом Трамп став 2017-го і був ним до січня 2021-го.

Тобто, всі 4 роки його президентства Росія вбивала українців на Донбасі. Тримала під анексією Крим, тероризуючи місцеве українське та татарське населення. Тривала інтервенція Росії в Сирії, США підключились від 2014 і залучені дотепер. Тривала операція проти Талібану та інших ісламістів в Афганістані (до серпня 2021). Спецоперація США у північно-західному Пакистані в рамках загальної війни проти тероризму завершилась 2018-го. Спецоперація в тому числі США в Сомалі як почалась 2007-го, так і триває дотепер. Міжнародна військова операція в Іраку 2014-2021 за участі США. Громадянська війна в Ємені від 2015 дотепер. Вторгнення США до Лівії 2015-2019 рр.

Тобто, вісім війн і крупних військових операцій, до яких було залучено в той чи інший спосіб США (хоча би як медіаторів – як з нами 2014-2022) в Трампа проходять по категорії «no wars», ніяких воєн. Доволі відверта... дезінформація, назвемо це так. Котру елементарно перевірити за 20 секунд.

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З іншого боку, якість середнього американського виборця не сказати щоб була сильно краща за якість середнього українського виборця. В сенсі, ніхто нічого не перевірятиме і реально щиро підтримуватимуть Трампа як «президента без воєн, котрий моментально домовиться з Путіним і іншими та завершить всі війни».

Реалії постінформаційної цивілізації.