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Зеленський про російський контрнаступ на Курщині: Це іде за нашим планом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський про російський контрнаступ на Курщині: Це іде за нашим планом
Російські сили мають намір перерізати український наступ у Курській області
фото: Facebook/Генштаб

За словами Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині

Російська армія почала контрнаступ в Курській області, де з 6 серпня ЗСУ здійснюють операцію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Науседою, повідомляє «Суспільне».

За словами Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Як повідомлялося, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

Зокрема, аналітики DeepState зазначають, ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.

Зокрема, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі доти, доки ЗСУ залишаються на російській території.

До слова, економічні збитки від вторгнення України в Курську область Росії оцінюються майже в $1 млрд, а з початку вторгнення було евакуйовано понад 150 тис. осіб.

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Теги: росія ЗСУ президент Володимир Зеленський Курщина війна

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