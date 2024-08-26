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Стало відомо, коли буде відновлено проїзд дамбою Київської ГЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стало відомо, коли буде відновлено проїзд дамбою Київської ГЕС
За словами Кравченка, всі необхідні служби задіяні та виконують відповідні ремонтні роботи
фото з відкритих джерел

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко підтвердив, що на дамбі немає суттєвих пошкоджень

Значних пошколжень на дамбі Київської ГЕС у Вишгороді немає, проїзд відкриють близько 16:00 за відсутності додаткових атак. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється близько 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак», – сказав він в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Кравченко повідомив, що побував на всіх пошкоджених місцях.

«Все відновимо, всі пошкодження ліквідуємо», – запевнив він.

За словами Кравченка, всі необхідні служби задіяні та виконують відповідні ремонтні роботи. Також він підтвердив, що на дамбі немає суттєвих пошкоджень.

Нагадаємо, зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

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Теги: обстріл війна Київщина

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