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Захист підстанцій від російських ракет: уряд пояснив, чому партнери зупинили проєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Захист підстанцій від російських ракет: уряд пояснив, чому партнери зупинили проєкт
Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак
фото: ілюстративне

Денис Шмигаль: «Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію»

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції.

Він зауважив, що будівництво такого захисту – це унікальний та складний у реалізації проєкт, а його вартість вимірюється десятками мільярдів гривень. «Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення», – сказав Шмигаль.

Він додав, що після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів. Водночас наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту. «Ми захищаємо наші енергооб'єкти першим, другим рівнем захисту, перший рівень захисту – це габіони з піском. Другий – це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів а також захищають від уламків ракет наші енергооб'єкти. Така робота робиться. На 85% сьогодні більшість об'єктів, які мають бути захищені в першій черзі «Укренерго» вже захищені» – розповів Шмигаль.

Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК «Енергоатом».

«Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів «Енергоатома» здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником «Енергоатома»» – сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники. 

Теги: енергетика Денис Шмигаль війна технології Енергоатом фінансування Укренерго

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