Російські ЗМІ залякують контрнаступом на Курщині

Нині немає ознак того, що Росія має достатньо сил, щоб контрнаступати в Курській області та відкинути ЗСУ з території регіону. Про це заявив заступник начальника штабу дивізії Сил оборони Естонії, підполковник Маттіас Пуусепп, повідомляє err.ee.

«За повідомленнями російських медіа, збройні сили РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії», – зауважив Пуусепп.

Естонський підполковник нагадав, що основні бойові дії ведуться в околицях міста Суджа, що приблизно за 44 кілометри на північний схід від Сум та на відстані близько 10 кілометрів від державного кордону.

«Згідно з даними з відкритих карт, ЗСУ контролюють понад 500 квадратних кілометрів території Курської області», – сказав естонський військовий.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ.

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.