Коли Путін розраховує відбити Курщину: Forbes розкрив терміни

Російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу на Курщині

Російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня. Про це пише Forbes.

Видання нагадало, що з десяток батальйонів ЗСУ чисельністю до 400 солдатів у кожному прорвали оборону вздовж російсько-українського кордону. За кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених російських призовників і захопили сотні квадратних км Курської області. Події на території РФ погіршили авторитет глави Кремля.

Російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу 11 вересня. Фінський аналітик Йоні Аскола вважає, що контрнаступ на території РФ офіційно розпочався. Зазначається, що росіяни націлилися на село Снагоськ, розташоване на південь від річки Сейм, за кілька кілометрів на північ від кордону. В атаці брали участь щонайменше вісім танків та іншої бронетехніки 51-го полку ВДВ РФ. Українська аналітична група DeepState відмітила, що ситуація на лівому фланзі угруповання українських сил під Курськом загострилася. Одночасно окрема частина російського війська рушила до села Уланок, на правому фланзі українців.

Поки незрозуміло, як саме росіяни потрапили до Снагоська, зауважує Forbes. Із підконтрольної Росії території до села можна дістатися двома шляхами: з північного заходу через річку Сейм або сушею з сусіднього міста Коренево. Ймовірнішим редакції здається другий варіант, бо українські військові знищили постійний міст через Сейм та більшість побудованих армією РФ понтонних переправ.

На думку авторів матеріалу, Генштаб ЗСУ дуже ризикував, віддаючи наказ про наступ на Курську область тоді, коли на Донеччині російська 2-га загальновійськова армія просувається до Покровська. Українські захисники навколо цього міста чисельно поступаються окупантам у співвідношенні чотири до одного, а також нещодавно втратили свою найкращу бригаду. Втомлена від боїв 47-ма механізована бригада нарешті вийшла з лінії фронту після 15 місяців безперервних боїв.

«Вирішуючи, що робити зі своїми нечисленними наявними силами, генштаб у Києві розрахував, що захоплення частини Курської області варте втрати частини Донецька», – пишуть журналісти.

У резерві для Покровська українські генерали тримали кілька бригад, завдяки чому нещодавно вдалося уповільнити наступ, але не зупинити його – вони направили більшість своїх найкращих вільних військ і техніки до Курської області, включаючи елітні десантно-штурмові бригади з їх танками та БМП західного виробництва. Тепер українські військові в Курську піддаються атакам далеко від своїх ліній постачання, що пролягають у Сумській області, зазначає видання.

За даними української аналітичної групи Центру оборонних стратегій (ЦОС), росіяни відбили Уланок праворуч від виступу. Українські війська атакують на південний захід від Снагоська, ліворуч від виступу, але Снагоськ усе одно ризикує повернутися під контроль Росії, вважають журналісти.

Тим часом окупанти продовжують відколювати українську оборону навколо Покровська. ЦОС називає вкрай складною ситуацію на південній ділянці Покровського напрямку, де армія РФ має чисельну перевагу.

«Через п’ять тижнів після українського вторгнення в Курську область досі залишається дискусійним, чи правильним для України було рішення про вторгнення. Якщо українці втримають Курськ, вони, можливо, зможуть обміняти область на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Але якщо вони будуть розгромлені російськими контратаками і втратять Курськ, що вони отримають?», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війська РФ мають намір перерізати український наступ у Курській області перед скоординованою операцією з витіснення Сил оборони.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.