Влада Курська переплутала і розмістила рекламу із зображенням українського солдата

Фото українського воїна було зроблене під час евакуації мешканців Ірпеня

Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак

Влада російського Курська розмістила рекламу служби за контрактом із зображенням українського бійця на руках із дитиною, підписавши її «За наших». Мер міста висловив догану відповідальному чиновнику за «кричущу недбалість» при створенні банера, передає Telegram-канал Astra.

Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак, який висловив догану голові комітету архітектури та містобудування «у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера».

Як зазначається, фото зроблене під час евакуації мешканців Ірпеня через розбомблений Романівський міст на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомив американський журнал Foreign Affairs, завдяки наступу ЗСУ у Курській області українські сили зможуть стримати наступ Росії на Донбасі до своїх нехай і невеликих успіхів та утримати при цьому захоплену російську територію «зі стійким військовим зобов'язанням».

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.