Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Влада Курська переплутала і розмістила рекламу із зображенням українського солдата

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Влада Курська переплутала і розмістила рекламу із зображенням українського солдата
Фото українського воїна було зроблене під час евакуації мешканців Ірпеня
фото: Соцмережі

Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак

Влада російського Курська розмістила рекламу служби за контрактом із зображенням українського бійця на руках із дитиною, підписавши її «За наших». Мер міста висловив догану відповідальному чиновнику за «кричущу недбалість» при створенні банера, передає Telegram-канал Astra.

Інформацію про рекламу із зображенням українського бійця побічно підтвердив мер Курська Ігор Куцак, який висловив догану голові комітету архітектури та містобудування «у зв'язку з кричущою недбалістю при виготовленні та розміщенні військово-патріотичного банера».

Як зазначається, фото зроблене під час евакуації мешканців Ірпеня через розбомблений Романівський міст на самому початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

 Як повідомив американський журнал Foreign Affairs, завдяки наступу ЗСУ у Курській області українські сили зможуть стримати наступ Росії на Донбасі до своїх нехай і невеликих успіхів та утримати при цьому захоплену російську територію «зі стійким військовим зобов'язанням».

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у Курській області сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Читайте також:

Теги: реклама Курщина військові ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на Донбасі загострюється: ЗСУ стримує ворога на всіх фронтах
Запеклі бої на Донбасі: що змушує Кремль лютувати?
26 серпня, 15:27
Журналіст CNN Нік Пейтон Волш
Навіщо ФСБ «полює» на західних журналістів у Суджі
24 серпня, 08:52
Перша служба відбулася за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил ЗСУ та військових
У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)
16 серпня, 17:27
Володимир Зеленський
Президент закликав Раду терміново зібратися: настав час ухвалити важливі закони
15 серпня, 16:01
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
Росія боїться швидкого просування ЗСУ на Курщині – ISW
15 серпня, 06:16
Під удар потрапили аеродроми «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ»
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
14 серпня, 14:18
РФ евакуювала вже понад 76 тис. людей із Курської області
Масова евакуація в Курській області. Російська влада вигадала новий термін
11 серпня, 19:20
Герасимов доповів Путіну, що на територію РФ увійшла лише тисяча солдатів ЗСУ
Герасимов набрехав Путіну щодо ситуації на Курщині
10 серпня, 21:56
РФ заявляє про роботу ППО у двох областях
Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників
10 серпня, 08:27

Соціум

Влада Курська переплутала і розмістила рекламу із зображенням українського солдата
Влада Курська переплутала і розмістила рекламу із зображенням українського солдата
У Польщі знешкодили групу диверсантів з РФ та Білорусі: що планували зробити
У Польщі знешкодили групу диверсантів з РФ та Білорусі: що планували зробити
У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: екіпаж загинув
У Підмосков'ї розбився літак Ан-2: екіпаж загинув
Що лишилося від авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони: супутникові знімки
Що лишилося від авіабази під Волгоградом після удару Сил оборони: супутникові знімки
Польща шукає нові технології для виробництва боєприпасів
Польща шукає нові технології для виробництва боєприпасів
Китайські вчені виявили новий вірус, що може впливати на мозок
Китайські вчені виявили новий вірус, що може впливати на мозок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
14K
9 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7819
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
6989
Між Путіним та Лукашенком назріває конфлікт: білоруський опозиціонер назвав причину
6186
Помер ведучий КВК і довірена особа Путіна Олександр Масляков
6091
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua