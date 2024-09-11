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Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Росіяни переправляють бронетехніку через Сейм
мапа: DeepState

Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині

Ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Аналітики зазначають, що російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

«Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость», – йдеться у повідомленні.

До слова, під час операції в Курській області РФ Збройні сили України взяли в полон понад 600 росіян. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед полонених є офіцери й бойовики Кадирова.

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація росіяни Курщина

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