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ISW: Росія, ймовірно, призначила нового командувача угрупуванням «Дніпро»

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW: Росія, ймовірно, призначила нового командувача угрупуванням «Дніпро»
Генерал-полковник Михайлл Теплинський
фото: росЗМІ

На цей момент міністерство оборони Росії ще не оголосило та не підтвердило звільнення Макаревича

Росія, ймовірно, замінила генерал-полковника Олега Макаревича, який очолював угрупування «Дніпро», на генерал-полковника Михайла Теплинського, який командує ВДВ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що міністерство оборони Росії ще не оголосило та не підтвердило звільнення Макаревича і навряд чи зробить це, враховуючи його тенденцію регулярно приховувати резонансні зміни військового командування, зазначили аналітики.

Інформація від одного російського блогера свідчить про те, що Володимир Путін відправив Макаревича у відставку під час свого нещодавнього візиту до штабу Південного військового округу (ПВО) у Ростові-на-Дону 19 жовтня.

Також цей блогер твердив, що Теплинський, який командує ВДВ, був фактично понижений у посаді заступника головного командира театру, хоча незрозуміло, чи Теплинський досі обіймав цю посаду. Кремлівський військовий блогер стверджував, що чутки про звільнення Макаревича з’явилися минулого тижня і що його усунення «давно назріло» через його управління військовою ситуацією на херсонському напрямку.

Повідомлення про звільнення Макаревича свідчить про те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані та скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавню більш масштабну, ніж зазвичай, наземну операцію України на східному (лівому) березі Херсонської області.

Один військовий блогер заявив, що українські «плацдарми» на східному березі Херсонської області створюють небезпечний прецедент і що російські війська під командуванням Макаревича не змогли адекватно протистояти українським загрозам і відповідати на них.

«Натомість опонентам Макаревича, можливо, вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна в нездатності Макаревича командувати на херсонському напрямку на тлі посилення українських наземних атак», – повідомили в ISW.

Як повідомлялося, 29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію. Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Теги: блогер звільнення Дніпро путін росія

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