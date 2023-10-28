Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту

Згідно з новим законом про базову освіту, батькам загрожує до 12 місяців ув'язнення, якщо їхні діти прогулюють уроки

Парламент ПАР прийняв закон про освіту, який передбачає ув'язнення для батьків, якщо їхні діти не відвідують школу. Про це повідомила місцева медіагрупа SABС.

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Згідно з новим законом про базову освіту, батькам загрожує до 12 місяців ув'язнення, якщо їхні діти прогулюють уроки. Аналогічна відповідальність передбачена і для батьків, які не записують свою дитину до школи після досягнення нею віку шкільного навчання.

Новий закон також повністю забороняє використання тілесних покарань у школах. Хоча заборона тілесних покарань була введена у школах ПАР вже у 1997 році, деякі вчителі все ще вдаються до таких покарань.

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Під час голосування парламентарії підкреслювали, що цей закон спрямований на поліпшення системи шкільної освіти. Згідно з останніми дослідженнями, до 10 років 8 південноафриканських школярів з 10 майже не можуть читати.

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка готувалася внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хотіла гарантувати імунітет президенту РФ.