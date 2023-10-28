Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Згідно з новим законом про базову освіту, батькам загрожує до 12 місяців ув'язнення, якщо їхні діти прогулюють уроки

Парламент ПАР прийняв закон про освіту, який передбачає ув'язнення для батьків, якщо їхні діти не відвідують школу.  Про це повідомила місцева медіагрупа SABС.

Згідно з новим законом про базову освіту, батькам загрожує до 12 місяців ув'язнення, якщо їхні діти прогулюють уроки. Аналогічна відповідальність передбачена і для батьків, які не записують свою дитину до школи після досягнення нею віку шкільного навчання.

Новий закон також повністю забороняє використання тілесних покарань у школах. Хоча заборона тілесних покарань була введена у школах ПАР вже у 1997 році, деякі вчителі все ще вдаються до таких покарань.

Під час голосування парламентарії підкреслювали, що цей закон спрямований на поліпшення системи шкільної освіти. Згідно з останніми дослідженнями, до 10 років 8 південноафриканських школярів з 10 майже не можуть читати. 

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка готувалася внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хотіла гарантувати імунітет президенту РФ. 

Теги: путін закон навчання БРІКС імунітет парламент диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян
Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
22 жовтня, 17:49
Українські військові проходять навчання в Англії
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
4 жовтня, 23:29
ЄС ухвалить новий регламент, щоб дати відсіч незаконній міграції
ЄС зробив важливий крок для врегулювання міграційної кризи
5 жовтня, 08:07
Новобранці проходять всебічну підготовку в армії
Фінляндія готується протистояти Росії: як вчать новобранців у армії (фото)
5 жовтня, 11:24
Ігор Кондратюк та Віталій Козловський
Кондратюк різко відповів Козловському на звинувачення у стягненні військової зарплатні
13 жовтня, 07:34
Путіну примарилось, що Україна «прагне до переговорів»
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms
18 жовтня, 13:52
Два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атаки дронів
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
20 жовтня, 07:00
Нещодавно у мережі з'явилася інформація, про те що у президента Володимира Путіна стався серцевий напад
Секретар РНБО пояснив, як зміниться ставлення росіян до українців після смерті Путіна
Вчора, 10:58
Сунак вважає, що глава Кремля боїться перетворення України на сучасну та процвітаючу демократію
Сунак розповів, що спільного між Путіним та бойовиками ХАМАСу
23 жовтня, 19:42

Соціум

Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Ув'язнення для батьків за прогули дітей. Парламент ПАР прийняв закон про освіту
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Прем'єр Болгарії: Угорщина та Сербія підтримують «воєнну машину» Путіна
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Данілов відреагував на чутки про «смерть Путіна»
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Саудівська Аравія попередила США про катастрофу у разі операції Ізраїлю в Секторі Гази
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
20K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6489
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6249
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4927
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту