ЗСУ просунулися під Бахмутом: аналіз ISW

Українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута

29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили понад сім російських атак поблизу Синьківки та Іванівки. Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що минулої доби українські війська також відбили штурм поблизу Петропавлівки.

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У Генштабі України також повідомили, що на Лиманському напрямку російські війська не вели наступальних дій і продовжували перегрупування в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 жовтня, показують, що українські війська просувалися на схід від залізничної лінії на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили атакували поблизу Кліщіївки, намагаючись перетнути залізничну колію поблизу населеного пункту.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Кераміка, Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Первомайського.

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Російський «воєнкор» заявив, що війська РФ готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод безпосередньо на північ від міста. Схоже, що російські війська зосередили значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили контратакували біля Авдіївського породного відвалу та біля Спартака.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські сили атакували поблизу Урожайного та Старомайрського. У російському батальйоні «Восток» скаржилися, що українські сили вночі з 28 на 29 жовтня інтенсивно обстріляли позиції окупантів у районі кордону Донецько-Запорізької областей.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Старомайорського та Золотої Ниви.

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Російський «воєнкор» стверджував, що українським військам вдалося встановити стійкий контроль над деякими невизначеними російськими позиціями на Запорізькому напрямку та розширити наступальні дії ближче до Нестерянки, Копані та в напрямку Новофедорівки минулого тижня. Він додав, що українські сили також намагалися просунутися в напрямку Новопрокопівки та Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Роботине та на захід від Вербового.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку російські окупанти постійно намагаються атакувати позиції Збройних сил України.

Нагадаємо, країна-агресорка РФ продовжує атакувати Україну з усіх напрямків. Зокрема, упродовж останніх трьох тижнів війська Путіна провели потужні штурми.

Раніше політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні «Айдар» (2014) Євген Дикий розповів, що в Україні великої мобілізації не уникнути.