Головна Світ Політика
search button user button menu button

Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього
фото з відкритих джерел

Імовірно, у МВС Ізраїлю все чітко зрозуміли і негайно надіслали «сигнал примирення»

Ізраїль хоче полегшити в'їзд українцям після того, як Київ пригрозив заборонити в'їзд паломникам в Умань на Рош га-Шана і навіть розглянути можливість скасування безвізового режиму, пише vesty.co.il. Голова МВС Ізраїлю продовжив до 31 січня 2024 року термін перебування в країні громадянам України, які не можуть повернутися додому.

За словами голови управління реєстрації населення та міграції при МВС Еяля Сісо, в рамках продовження терміну перебування в українців вони також зможуть працювати весь відповідний період. Постанова поширюється на всіх українців, які перебувають в Ізраїлі, включаючи тих, хто приїхав після повномасштабного вторгнення РФ.

Сісо додав, що всім зацікавленим відомствам направили документ, який визначає «змінені підходи до громадян України, які прибувають до Ізраїлю». Тепер, за його словами, затримуватимуть на прикордонному контролі лише тих, щодо яких є реальні підозри – імміграційного та правового порядку. Під час очікування співбесіди всіх обіцяють забезпечувати обов'язково їжею та напоями.

«Тим, хто отримає відмову – за рішенням міграційних служб та зі схвалення голови Управління реєстрації населення та міграції, – буде дозволено швидко придбати зворотний квиток, щоб не чекати на процедуру депортації. Їм буде дозволено пересуватися територією терміналу і робити покупки в дьюті-фрі», – пояснив глава управління.

При цьому, за даними Ynet, реакція ізраїльської влади була наступного дня після того, як у Києві дали зрозуміти, відповідатимуть відповідним чином на практику прийому українських громадян в Ізраїлі щодо паломників, які прибувають до Умані: «В Україні очікують взаємності щодо громадян, які прибувають. Так само, як Ізраїль хоче, щоб Україна дбала про паломників, які прибувають в Умань на Рош га-Шана, так і Україна очікує, що Ізраїль припинить депортувати громадян, які приїжджають до нього».

У відповідному посланні йшлося про те, що досі між Україною та Ізраїлем «не склався ефективний та позитивний діалог у цьому питанні».

«Пора зробити зміни у відносинах між країнами, досягти домовленостей та надіслати сигнал примирення», – ішлося у заяві.

У виданні зазначили, що, ймовірно, у МВС Ізраїлю все чітко зрозуміли і негайно надіслали «сигнал примирення».

Своєю чергою міністр Єрусалиму та спадщини Ізраїлю Меїр Поруш, який координує паломництво до Умані, направив листа прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, в якому дав зрозуміти, що без його термінового втручання «виникне гуманітарна криза на кордоні з Україною».

«Складні політичні відносини між Ізраїлем та Україною призвели до того, що влада України практично відмовляється від співпраці та діалогу щодо ефективного та безпечного регулювання проїзду паломників. Боюся, що десятки тисяч ізраїльтян застрянуть на українському кордоні, не маючи можливості його перетнути», – написав міністр.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Читайте також: Україно-ізраїльський тупик. Історія взаємних образ: чи є шанс помиритися?
Теги: міністр Ізраїль криза Умань Україна квиток влада населення погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі
Український посол пояснив, чим дратує Україна Ізраїль
Сьогодні, 15:00
Україна опинилася на місці Ізраїлю, який свого часу теж вимагав від світової громадськості справедливості та припинення геноциду
«Слуга народу» популярно пояснила, чому Ізраїль мало допомагає Україні під час війни
Вчора, 15:00
Експерт вважає, що жодного загострення відносин між Ізраїлем та Україною немає
Кто кому хамить? Ізраїльський експерт закликав Київ змінити тон у спілкуванні з Єрусалимом
8 вересня, 15:24

Політика

Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі
Адміністрація Байдена вражена прогресом України в контрнаступі
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді
Кім Чен Ин поїде на зустріч із Путіним у бронепоїзді
Південна Корея виділить Україні $2,3 млрд: куди підуть кошти
Південна Корея виділить Україні $2,3 млрд: куди підуть кошти
Падіння російського дрона в Румунії: країна викликала повіреного РФ «на килим»
Падіння російського дрона в Румунії: країна викликала повіреного РФ «на килим»
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
День танкістів. Зеленський змінив назву й дату свята
14K
У Києві лунають вибухи
14K
Росія розгорнула вздовж кордону пів сотні «Іскандерів», розвідка повідомила про небезпеку
12K
Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ
12K
Генерал Міллі спрогнозував, скільки ще триватиме активна фаза контрнаступу
11K
Атака на Київ, у ЗСУ з'явиться нова посада: головне за ніч

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Вчора, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Вчора, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
8 вересня, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
8 вересня, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту