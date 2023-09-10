Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям

Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього

Імовірно, у МВС Ізраїлю все чітко зрозуміли і негайно надіслали «сигнал примирення»

Ізраїль хоче полегшити в'їзд українцям після того, як Київ пригрозив заборонити в'їзд паломникам в Умань на Рош га-Шана і навіть розглянути можливість скасування безвізового режиму, пише vesty.co.il. Голова МВС Ізраїлю продовжив до 31 січня 2024 року термін перебування в країні громадянам України, які не можуть повернутися додому.

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За словами голови управління реєстрації населення та міграції при МВС Еяля Сісо, в рамках продовження терміну перебування в українців вони також зможуть працювати весь відповідний період. Постанова поширюється на всіх українців, які перебувають в Ізраїлі, включаючи тих, хто приїхав після повномасштабного вторгнення РФ.

Сісо додав, що всім зацікавленим відомствам направили документ, який визначає «змінені підходи до громадян України, які прибувають до Ізраїлю». Тепер, за його словами, затримуватимуть на прикордонному контролі лише тих, щодо яких є реальні підозри – імміграційного та правового порядку. Під час очікування співбесіди всіх обіцяють забезпечувати обов'язково їжею та напоями.

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«Тим, хто отримає відмову – за рішенням міграційних служб та зі схвалення голови Управління реєстрації населення та міграції, – буде дозволено швидко придбати зворотний квиток, щоб не чекати на процедуру депортації. Їм буде дозволено пересуватися територією терміналу і робити покупки в дьюті-фрі», – пояснив глава управління.

При цьому, за даними Ynet, реакція ізраїльської влади була наступного дня після того, як у Києві дали зрозуміти, відповідатимуть відповідним чином на практику прийому українських громадян в Ізраїлі щодо паломників, які прибувають до Умані: «В Україні очікують взаємності щодо громадян, які прибувають. Так само, як Ізраїль хоче, щоб Україна дбала про паломників, які прибувають в Умань на Рош га-Шана, так і Україна очікує, що Ізраїль припинить депортувати громадян, які приїжджають до нього».

У відповідному посланні йшлося про те, що досі між Україною та Ізраїлем «не склався ефективний та позитивний діалог у цьому питанні».

«Пора зробити зміни у відносинах між країнами, досягти домовленостей та надіслати сигнал примирення», – ішлося у заяві.

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У виданні зазначили, що, ймовірно, у МВС Ізраїлю все чітко зрозуміли і негайно надіслали «сигнал примирення».

Своєю чергою міністр Єрусалиму та спадщини Ізраїлю Меїр Поруш, який координує паломництво до Умані, направив листа прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, в якому дав зрозуміти, що без його термінового втручання «виникне гуманітарна криза на кордоні з Україною».

«Складні політичні відносини між Ізраїлем та Україною призвели до того, що влада України практично відмовляється від співпраці та діалогу щодо ефективного та безпечного регулювання проїзду паломників. Боюся, що десятки тисяч ізраїльтян застрянуть на українському кордоні, не маючи можливості його перетнути», – написав міністр.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

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Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

Зокрема, цього тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову, де домовитися про майбутнє паломництво хасидів на Рош га-Шана до Умані.

До слова, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.