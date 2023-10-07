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ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
ХАМАС знову атакує Ізраїль ракетами, є поранені
У ізраїльських містах фіксують прильоти
фото з відкритих джерел

Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю

Із Сектора Газа в бік Ізраїлю знову запускають ракети. Завдати нових ударів по центру Ізраїлю ХАМАС обіцяв у відповідь на руйнування ізраїльською авіацією «Палестинської вежі». Про це повідомляє newsru.co.il. 

Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. У Тель-Авіві оголошено повітряну тривогу.

На жаль, попередньо є прильоти на півдні (Ашдод), та в межах Тель-Авіва (Бат-Ям). Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в секторі Газа а також «Палестинську вежу» у центрі міста. Попередньо, там розташовувався штаб ХАМАС.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: Ізраїль армія ХАМАС

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