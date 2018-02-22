Ізраїль і США разом проведуть масштабні військові навчання

Навчання матимуть плановий характер і не пов'язані з конкретними геополітичними подіями

Ізраїль і США проведуть у березні спільні навчання сил протиповітряної та протиракетної оборони за участю тисяч військовослужбовців обох країн, повідомила ізраїльська прес-служба. Маневри під назвою «Ялівцева кобра» відбудуться в Ізраїлі вдев'яте з 2001 року. Як підкреслюють військові, вони носять плановий характер, не пов'язані з



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Навчання матимуть плановий характер і не пов'язані з конкретними геополітичними подіями

Ізраїль і США проведуть у березні спільні навчання сил протиповітряної та протиракетної оборони за участю тисяч військовослужбовців обох країн, повідомила ізраїльська прес-служба.

Маневри під назвою «Ялівцева кобра» відбудуться в Ізраїлі вдев'яте з 2001 року. Як підкреслюють військові, вони носять плановий характер, не пов'язані з будь-якими конкретними геополітичними подіями, але дозволять відпрацювати «безшовну взаємодію» в протистоянні всьому спектру ракетних загроз.

«У навчаннях візьмуть участь понад 2,5 тисячі американських військових, які на постійній основі розміщені в Європі, разом з двома тисячами ізраїльських військовослужбовців з сил ППО, логістичних, медичних та інших підрозділів», - йдеться в прес-релізі.

«В основу навчань покладено сценарій, при якому сили США перекидаються в Ізраїль на допомогу ізраїльській ППО. Разом вони відпрацюють комп'ютеризовані симуляції різноманітних ракетних загроз на різних театрах військових дій», - повідомили військові.

Основна частина навчань пройде з 4 по 15 березня, але окремі спільні заходи розтягнуться до кінця місяця.

«Військових Сполучених Штатів та Ізраїлю пов'язує міцне партнерство, яке побудоване на довірі, яка стала результатом десятиліть співробітництва. Навчання «Ялівцева кобра» продовжують зміцнювати ці відносини, дають нам можливість розвивати здатність до взаємодії і безшовної інтеграції з нашими ізраїльськими партнерами», - сказав командувач Третьої повітряної армії США генерал-лейтенант Річард Кларк.