Ізраїль оновив кількість жертв внаслідок вторгнення ХАМАСу: цифра зменшилася

Люди вшановують пам’ять жертв атаки ХАМАС 7 жовтня перед Бранденбурзькими воротами

Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня

Ізраїль оновив дані стосовно кількості осіб, що загинули внаслідок нападу палестинських бойовиків ХАМАС у жовтні. Про це повідомляє Reuters.

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Представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю, Ліор Хаят, у п'ятницю, 10 листопада, повідомив, що кількість загиблих у результаті атаки терористів була переглянута.

«Близько 1200 є офіційною кількістю жертв різанини 7 жовтня», – повідомив Хаят.

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Причину перегляду минулої оцінки він не вказав. Стверджується, що дані про кількість загиблих, які включають іноземців «не є остаточними» і вони можуть знову змінитися, коли ідентифікують усі тіла.

Варто зазначити, що за попередньою оцінкою Єрусалима через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 10 листопад, повідомила, що відбила у угруповання ХАМАС ключові позиції у Секторі Гази.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що воїни ЦАХАЛу будуть контролювати Сектор Гази після закінчення війни.

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Також повідомлялося, що ЦАХАЛ знайшов у Газі раніше небачену зброю.

До слова, лікарню у Секторі Гази оточили ізраїльські танки.