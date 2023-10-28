У Бельгії невідомий побив проросійського політика з Нідерландів
26 жовтня, Боде прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію
Лідера нідерландської партії FVD («Форум за демократію»), відомого своєю проросійською позицією, Тьєррі Боде вдарили парасолькою по голові перед лекцією в бельгійському місті Гент. Про це повідомляє видання nu.nl.
«Тьєррі Боде вдарили по голові парасолькою в Бельгії в четвер увечері. Боде називає такі дії «просто жахливими», – йдеться у повідомленні.
Увечері в четвер, 26 жовтня, Боде прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію.
«У той момент, коли Тьєррі Боде прибув до Гентського університету на лекцію, невідомий ударив його по голові складеною парасолькою», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Боде має велику гулю на голові. Проте його лекція таки відбулася, як і було заплановано.
Поліцейські одразу затримали зловмисника. При затриманні він кричав: «Ні фашизму! Ні путінізму!»
У центрі ввечері відбулася мирна акція протесту, щоб висловити своє невдоволення приїздом Боде. На мітингу зібралося близько двадцяти людей, які тримали українські прапори та плакати з написом «Ні російській військовій пропаганді. Ні Тьєррі Боде».
FVD («Форум за демократію») Боде є єдиною партією в нідерландському парламенті, яка виступає за налагодження відносин із Росією.
Варто зауважити, що Боде часто критикують за проросійські погляди. Свого часу він очолював кампанію проти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив своє обурення в соціальних мережах, назвавши те, що сталося, «абсолютно неприйнятним».
«Тримайтеся подалі від політиків. Те, що сталося з Тьєррі Боде ввечері в Генті, є абсолютно неприйнятним. Висловлювати невдоволення з ідеями політиків можна словами, але ніколи через насильство», – написав Рютте.
Раніше повідомлялося, що 19 жовтня, представники української громади протестували проти відновлення концертів російської оперної співачки Анни Нетребко у Відні (Австрія).
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