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У Бельгії невідомий побив проросійського політика з Нідерландів

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Бельгії невідомий побив проросійського політика з Нідерландів
У Бельгії побили Тьєррі Боде, відомого своєю проросійською позицією
фото: nu.nl

26 жовтня, Боде прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію

Лідера нідерландської партії FVD («Форум за демократію»), відомого своєю проросійською позицією, Тьєррі Боде вдарили парасолькою по голові перед лекцією в бельгійському місті Гент. Про це повідомляє видання nu.nl.

«Тьєррі Боде вдарили по голові парасолькою в Бельгії в четвер увечері. Боде називає такі дії «просто жахливими», – йдеться у повідомленні.

Увечері в четвер, 26 жовтня, Боде прибув у місто Гент, щоб прочитати студентам лекцію.

«У той момент, коли Тьєррі Боде прибув до Гентського університету на лекцію, невідомий ударив його по голові складеною парасолькою», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Боде має велику гулю на голові. Проте його лекція таки відбулася, як і було заплановано.

Поліцейські одразу затримали зловмисника. При затриманні він кричав: «Ні фашизму! Ні путінізму!»

У центрі ввечері відбулася мирна акція протесту, щоб висловити своє невдоволення приїздом Боде. На мітингу зібралося близько двадцяти людей, які тримали українські прапори та плакати з написом «Ні російській військовій пропаганді. Ні Тьєррі Боде».

FVD («Форум за демократію») Боде є єдиною партією в нідерландському парламенті, яка виступає за налагодження відносин із Росією.

Варто зауважити, що Боде часто критикують за проросійські погляди. Свого часу він очолював кампанію проти Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив своє обурення в соціальних мережах, назвавши те, що сталося, «абсолютно неприйнятним».

«Тримайтеся подалі від політиків. Те, що сталося з Тьєррі Боде ввечері в Генті, є абсолютно неприйнятним. Висловлювати невдоволення з ідеями політиків можна словами, але ніколи через насильство», – написав Рютте.

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня, представники української громади протестували проти відновлення концертів російської оперної співачки Анни Нетребко у Відні (Австрія). 

Теги: Австрія міністр акція партії політика місто

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