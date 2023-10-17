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Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїльська армія ліквідувала одного із керівників ХАМАСу
Усама Мазіні був убитий в результаті авіаудару
фото: скріншот

Ліквідовано високопосадовця, який відповідав за в'язнів ХАМАСу 

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера Ради ХАМАС у Газі. Про це йдеться в Telegram-каналі ЦАХАЛу.

«ЦАХАЛ та ISA (Ізраїльське космічне агентство) вбили Усаму Мазіні, голову Ради терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. Мазіні відповідав за ув'язнених Хамаса та керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю», – написала армія Ізраїлю.

Усама Мазіні був одним із найвпливовіших лідерів терористів. Він відповідав за переговори щодо обміну полоненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також за координацію терористичної діяльності проти Ізраїлю.

Мазіні був убитий в результаті авіаудару.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази. За інформацією ЦАХАЛу (Об'єднаних Збройних Сил Ізраїлю), Муатаз Ід, який був керівником південного округу терористичного угруповання, був убитий в результаті авіаудару.

Раніше повідомлялося, що військові Ізраїлю завдали авіаудару Сектору Газа, в результаті якого було ліквідовано командира «Південного крила» угруповання ХАМАС. 

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. 

Теги: війна ХАМАС Ізраїль армія

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