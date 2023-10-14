Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)

Найбільше загиблих у результаті удару ХАМАС по Ізраїлю – зі США

Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1300 людей, але не всі вони були ізраїльтянами.

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Агентство AFP склало список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців. У ньому понад 100 осіб із 31 країни, влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:

США: 27 загиблих

Таїланд: 24

Франція: 15

Непал: 10

Аргентина: 7

Україна: 7

Росія: 4

Велика Британія: 4

Чилі: 4

Австрія: 3

Білорусь: 3

Канада: 3

Китай: 3

Філіппіни: 3

Бразилія: 3

Перу: 2

Румунія: 2

Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині

Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників

Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.

Нагадаємо, 13 жовтня посольство України в Ізраїлі із посиланням на дані ізраїльської сторони повідомило, що 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. Але Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі.

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Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).