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Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
Кількість загиблих в Ізраїлі перевищує 1,3 тис. осіб
фото з відкритих джерел

Найбільше загиблих у результаті удару ХАМАС по Ізраїлю – зі США

Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1300 людей, але не всі вони були ізраїльтянами.

Агентство AFP склало список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців. У ньому понад 100 осіб із 31 країни, влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:

  • США: 27 загиблих
  • Таїланд: 24
  • Франція: 15
  • Непал: 10
  • Аргентина: 7
  • Україна: 7
  • Росія: 4
  • Велика Британія: 4
  • Чилі: 4
  • Австрія: 3
  • Білорусь: 3
  • Канада: 3
  • Китай: 3
  • Філіппіни: 3
  • Бразилія: 3
  • Перу: 2
  • Румунія: 2
  • Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині
  • Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників
  • Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.

Нагадаємо, 13 жовтня посольство України в Ізраїлі із посиланням на дані ізраїльської сторони повідомило, що 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. Але Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі.

Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

Теги: Ізраїль заручники ХАМАС іноземці війна тероризм українці

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