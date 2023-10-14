Жертвами нападу ХАМАС стали понад 100 іноземців із 31 країни (список)
Найбільше загиблих у результаті удару ХАМАС по Ізраїлю – зі США
Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль із ізраїльської сторони загинули понад 1300 людей, але не всі вони були ізраїльтянами.
Агентство AFP склало список загиблих, зникли безвісти і взятих у заручники іноземців. У ньому понад 100 осіб із 31 країни, влада цих держав підтвердила загибель своїх громадян:
- США: 27 загиблих
- Таїланд: 24
- Франція: 15
- Непал: 10
- Аргентина: 7
- Україна: 7
- Росія: 4
- Велика Британія: 4
- Чилі: 4
- Австрія: 3
- Білорусь: 3
- Канада: 3
- Китай: 3
- Філіппіни: 3
- Бразилія: 3
- Перу: 2
- Румунія: 2
- Австралія, Азербайджан, Камбоджа, Ірландія, Португалія, Іспанія, Швейцарія, Колумбія, Парагвай: по одній людині
- Німеччина, Мексика: громадяни серед заручників
- Італія, Парагвай, Шрі-Ланка, Танзанія: громадяни серед зниклих безвісти.
Нагадаємо, 13 жовтня посольство України в Ізраїлі із посиланням на дані ізраїльської сторони повідомило, що 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти. Але Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі.
Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).
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