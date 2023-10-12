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Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шольц розповів, як Німеччина боротиметься із прибічниками ХАМАСу
Пропалестинські активісти в Берліні роздавали пахлаву, святкуючи напад на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Група Samidoun роздавала солодощі на честь атаки ХАМАСу

Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun. Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі, передає Reuters.

Шольц додав, що члени групи святкують ісламістський терор ХАМАСу в Ізраїлі на вулицях Німеччини.

«МВС Німеччини запровадить заборону на діяльність ХАМАС у країні. Таке об'єднання, як Samidoun, члени якого відкрито прославляють жорстокі терористичні акції, у Німеччині буде заборонено... Наш закон, що регулює об'єднання, − це гострий меч. І ми, як сильна конституційна держава, витягнемо цей меч», – сказав Шольц.

Зазначимо, що група Samidoun, яка ідентифікує себе як Мережа солідарності палестинських в'язнів, у неділю опублікувала в Instagram фотографії пропалестинських активістів, які роздають солодощі в Берліні на честь суботньої атаки ХАМАСу.

Раніше повідомлялося, що нардепи пропонують Верховній Раді визнати ХАМАС терористичною організацією.

До слова, бойовики ХАМАС відрізали голови дітям.

Теги: Німеччина війна ХАМАС Палестина

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