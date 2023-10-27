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Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
У ніч на 27 жовтня невідомі стріляли у колаборанта Царьова
фото з відкритих джерел

У разі, якщо Царьов помре, розвідка обіцяє повідомити про це 

Головне управління розвідки Міноборони володіє інформацією про замах на колаборанта Олега Царьова. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: «Что?». Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо», – зауважив Юсов.

Він додав, що тоді, коли з’явиться інформація про «температуру тіла менше 36,6», то обов’язково буде відповідне повідомлення.

Нагадаємо, рідні  Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова.  Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.

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Теги: Міноборони Олег Царьов напад розвідка

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