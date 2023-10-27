Розвідка прокоментувала замах на Царьова

У разі, якщо Царьов помре, розвідка обіцяє повідомити про це

Головне управління розвідки Міноборони володіє інформацією про замах на колаборанта Олега Царьова. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Стосовно Царьова, тут можна тільки його цитату навести: «Что?». Що тут сказати. Не будемо поки ми ретельно коментувати – занадто багато честі йому. Але так, така інформація є. І не можна сказати, щоб ми дуже уважно стежили за його станом здоров’я, але, звичайно, спостерігаємо», – зауважив Юсов.

Він додав, що тоді, коли з’явиться інформація про «температуру тіла менше 36,6», то обов’язково буде відповідне повідомлення.

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Нагадаємо, рідні Олега Царьова підтвердили факт замаху на колишнього народного депутата України і колаборанта. Інформація про це з’явилася на сторінці Царьова у телеграм.

Також зазначається, що на момент прибуття карети швидкої допомоги колаборант був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Ялті напали на колишнього народного депутата України, колаборанта Олега Царьова. Раніше у соцмережах писали, що вночі біля будинку Царьова було помічено правоохоронців та машини швидкої допомоги.