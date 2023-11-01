Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)

Противник не полишає спроб оточити місто

У районі Авдіївки воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою безпілотника знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив». Про це повідомляє командування Сил спецоперацій.

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«На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат. Воїни ССО (як завжди) роблять це влучно і у найнеочікуваніший для ворога момент», – ідеться в повідомленні.

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Оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив». «Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну», – підкреслили у ССО.

Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один - по пункту управління та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також вісім артилерійських засобів противника.