Влада Мальти платитиме іноземним туристам за відвідування країни

Туристи, які бронюють відпустку через місцеві готелі Мальти, отримають кошти

Влада Мальти обіцяє виплачувати іноземним туристам по 100 - 200 євро за відвідування країни.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр туризму Мальти Клейтон Бартоло заявив, що країна буде виплачувати іноземним туристам до 200 євро, якщо вони пробудуть на острові щонайменше три дні.

Він додав, що більшість обмежень, запроваджених через Covid-19, будуть скасовані до 1 червня і туристи, які бронюють відпустку через місцеві готелі, отримають кошти.

Бартоло пояснив, що туристи, які забронюють житло у п’ятизірковому готелі, отримають 100 євро від управління туризму Мальти, а готель збільшить цю суму до 200 євро.

Гості чотиризіркових готелів можуть розраховувати на 150 євро, тризіркових - 100 євро.

«Схема спрямована на те, щоб надати готелям Мальти сильні конкурентні переваги, оскільки міжнародний туризм відновлюється», – сказав Бартоло.

Список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.

До слова, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

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