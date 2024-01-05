Теракт в Ірані. Чому це може зачепити увесь світ

Хтось підірвав два фугаси на кладовищі біля міста Керман

Один з головних ідеологів експансії Ірану в регіоні Касем Сулеймані був вбитий ракетою за особистим наказом Трампа. Це була помста загалом за всі злочини, які він зробив за свою карʼєру, але конкретно вбити вирішили за спробу штурму посольства США у Іраку. Спроба була замаскована під «народний бунт». Бунт був такий потужний і такий народний, що після того як з гучномовців посольства прозвучало «Повідомлення доставлено», натовп від посольства організовано відступив. Через чотири дні прийшла відповідь на повідомлення і Сулеймані впіймав обличчям американську ракету в Іраку, де був з таємною місією. Пізніше Іран стратив агента ЦРУ, який передав інформацію про пересування Сулеймані до США.

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І ось через чотири роки, під час вшанування памʼяті цього видатного терориста та шпигуна, хтось підірвав два фугаси на кладовищі біля міста Керман.

Підрив цей це прямо класика тероризму. Ну по перше знакове місце та знакова подія. Показово та демонстративно. Але це не все. Перший підрив був о третій. Після того як через 20 хвилин прибули команди рятувальників пролунав другий вибух. Загальна кількість загиблих біля 100 людей, більш сотні поранених. Це не так вже й багато, бо під час поховання Сулеймані, без всяких терактів, загинуло 54 людини. Просто задавили у натовпі. Але з урахуванням того що перший вибух міг вбити якихось функціонерів КВІР – це потужна операція.

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Звісно перший підозрюваний – Моссад. Бо в процесії на церемонії випадкових людей не було. І там кожний займає посади або в КВІР, або в іранській владі.

Але навіщо Моссаду другий підрив? Покласти ще трохи рятувальників та поліції? А який сенс в тому для Ізраїлю? Другий вибух не потрібен, бо основною ціллю повинні бути функціонери КВІР. Обидві бомби спрацювали би одночасно просто у різних місцях процесії, у випадку якщо б операцію планував Моссад.

Більш ймовірними є два інших варіанти.

Перший варіант – це інсайд джоб якихось сил всередині Ірану, які б хотіли звинуватити Ізраїль, задля того аби змусити аятол зайняти більш активну позицію проти Ізраїлю. Хтось бажає заробити на великий війні або просто посилити власні позиції. Перевірити це буде достатньо просто – подивимось на офіційні заяви по результатах розслідування від функціонерів КВІР та Ірану загалом.

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Другий варіант може свідчити про можливу появу якогось руху всередині самого Ірану. Руху який використовує терористичні методи задля того, аби показати всім що режим слабкий. Про цю гіпотезу ми зможемо сказати у випадку якщо держурно звинуватять Ізраїль, але аятоли продовжать займати стриману публічну позицію стосовно операції в Газі. Також на користь цієї версії може свідчити заява якоїсь организації, яка візьме теракт на себе.

Але поки що ніхто відповідальність за теракт на себе не взяв.

Дуже дивна ситуація.