Естонія пропонує щорічно направляти Україні €120 млрд

Прем'єр-міністр Естонії вважає, її план щодо фінансування України є амбітним для деяких членів НАТО

Прем'єр-міністр Естонії наголосила, що країни-члени групи «Рамштайн» мають відправляти Україні щорічно 0,25% свого ВВП

Партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити Росію та виграти війну. З такою ініціативою виступила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, пише Bloomberg.

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Зокрема прем’єр-міністр вважає, що країни-члени групи «Рамштайн», яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 млрд євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

«Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах», – сказала Каллас.

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За словами посадовиці, план Естонії – амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України.

Раніше стало відомо, що Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки. Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи «Рамштайн», і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Нагадаємо, нова зустріч Контактної групи з оборони України («Рамштайн») відбудеться вже наступного тижня. Вона запланована на 23 січня.